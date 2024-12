L’ex Pazienza: “Napoli già oltre le aspettative. Stravedo per un azzurro”

Michele Pazienza, ex Napoli, ha parlato degli azzurri ai microfoni di 1 Football Club: “Se il Napoli sta andando oltre le prospettive dopo lo scorso anno? Ovvio che si. La squadra sta facendo un grande lavoro, considerando che c’è un nuovo allenatore e un approccio tattico diverso. E normale che ci sia un periodo di adattamento, ma la squadra è già riuscito a trovare un suo equilibrio. Possono puntare al vertice, hanno tutte le carte in regola anche se vincerà il campionato è sempre l’insieme di tanti fattori. McTominay è il prototipo del calciatore moderno: fisico, tecnico e intelligente. E’ un calciatore completo e funzionale e personalmente stravedo per lui”.