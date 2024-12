Nicola su Bove: “Sospiro di sollievo. Deciderà lui il suo futuro”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Fiorentina soffermandosi anche sul suo pensiero in merito al malore di Edoardo Bove. Il tecnico si è limitato ad esprimersi esternamente, commentando il suo sospiro di sollievo e la possibile decisione del centrocampista. Ecco le sue parole:

Su Bove: “Non ho competenze per commentare quanto gli accadrà per la carriera. C’è stato un grande sospiro di sollievo per come si è evoluta la situazione. In questo momento sta bene, dovrà decidere quale sarà il suo percorso, e mi fermo qui”.

Quali sono le sue sensazioni in relazione alla gara contro la Fiorentina? “Sono legate al lavoro che stiamo facendo. Abbiamo ancora margini di crescita, vedo i ragazzi lavorare molto bene. Ci stiamo concentrando sui dettagli, cose che fanno la differenza nella gara. Non possiamo fare a meno della partecipazione di tutti in ambo le fasi. In questa Serie A tutti sono competitivi. Sono fiducioso e determinato”.