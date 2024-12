Schwoch: “Conte un grande, il Napoli ha una difesa super”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato delle deichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nella puntata di Radio Goal. Ecco le sue parole:

“Buongiorno è il centrale più forte della Serie A, quando c’è lui, sei consapevole di poterti stendere di più. Lukaku sta migliorando, non controlla ancora molti palloni ma Milinkovic Savic, ha fatto un intervento pazzesco. Gli azzurri se vogliono trionfare a fine stagione, gli servirà la miglior versione di Lukaku, chi prende meno reti al termine vince.

Il Napoli ha una difesa super, Conte è il migliore ed è una persona che è in grado di creare uno spogliatoio. Nessuno parla per la singola persona, ma solo per il noi”.