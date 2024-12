Salvatore Esposito, attore napoletano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Kvaratskhelia deve giocare sempre secondo me, non si mette mai in dubbio la sua presenza. Kvara è un passo più avanti rispetto a tutti, anche in serie A. Valuterà poi Conte se le cose extracampo possono incidere sul suo rendimento. Il Napoli è gagliardo, è una squadra che potrà dire la sua sino alla fine“.