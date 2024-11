L’ex Dino Fava: “Gioco di Conte vincente ma è l’opposto di quello di Spalletti. Ecco perchè Kvara non rende”

Dino Fava Passaro, ex calciatore azzurro, ha parlato del Napoli di Conte e di Kvara ai microfoni di 1 Station Club: “Cosa penso del gioco del Napoli di Conte? A me non piace la difesa serrata. Conte la partita la fa, non si chiude e basta. Kvara poteva segnare dopo solo due minuti e nel corso della partita ci sono state altre diverse occasioni. Certo dobbiamo scordarci del gioco di Spalletti, fatto di possesso palla e dominio totale del campo. Con Conte si è più solidi, i risultati arrivano sempre e si è tutti contenti. Su Kvara dico che è un buon calciatore ma non un fenomeno. Prima era favorito dal gioco di Spalletti e con il giro palla riusciva a trovare la soluzione. Ora fa più difficoltà sia per il nuovo modo di giocare sia perchè dopo 3 anni gli avversari lo conoscono. Non mi piace il suo comportamento quando deve abbandonare il campo. Sembra sempre irrispettoso verso i compagni e l’allenatore”.