Di Lorenzo a Sky: “Non guardiamo la classifica, non dobbiamo mandare nessun segnale”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato delle parole ai microfoni di Sky dopo la vittoria sulla Roma per 1-0. Ecco le sue parole:

“Le altre squadre stanno vincendo ma noi non guardiamo la classifica; scendiamo nel terreno di gioco per seguire la nostra strada e la nostra crescita, sarà un campionato molto lungo. Facciamo sempre il meglio; vittoria fondamentale con i nostri tifosi che ci hanno dato una grande mano. L’assist? Dovrò far offrire una cena a tutti!. Lukaku mi ha sorpreso a livello personale, dà il suo contributo tutti i giorni.

Ci sono persone che lo valutano per le sue prestazioni, noi lo guardiamo sempre per ciò che fa e per la sua esperienza. Segnali? Non dobbiamo mandare alcun segnale, in un percorso come il nostro le sconfitte sono normali, ci siamo ripresi in modo veloce”.