DAZN – Roma, Hummels dopo il KO: “Il gol? Non ho difeso bene”

Mats Hummels, difensore della Roma, ha rilasciato delle parole ai microfoni di Dazn dopo il KO contro il Napoli per 1-0. Queste le sue parole:

“Vedo un buon gruppo, la squadra crescerà. Non sta andando tutto per il verso giusto, parlando per me è la seconda gara che gioco, devo mettere più minuti nelle gambe e cercherò di tornare in buono stato. Il gol? In campo pensavo di arrivare sulla palla, non volevo buttarla in porta, era complicato leggerla. Magari non ho difeso bene, ma il pallone era difficile da leggere”.