Calaiò: “Napoli-Roma? Ecco chi tra le due dovrà fare il gioco”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sfida tra i partenopei ed i giallorossi di questo pomeriggio. Il match, che si giocherà alle 18 allo Stadio Maradona, vedrà affrontarsi due squadre ricche di fuoriclasse alla ricerca dei 3 punti. Ecco l’analisi di Calaiò:



“È una Roma con Ranieri sicuramente cambiata, è una Roma che, sai, quando si cambia allenatore una scossa mentale c’è sempre. E quindi un Ranieri molto furbo ed esperto, vedremo una Roma tatticamente molto preparata e sicuramente con una voglia di rivalsa. Il Napoli deve ritornare a vincere in casa, dovrà fare la partita, quindi mi auguro che Conte faccia la partita, una pressione alta in avanti. Mi aspetto una Roma per come gioca 3-5-2 rintanata dietro pronta al contropiede, quindi una partita molto tirata”.