Borriello: “Ho Napoli nel sangue, le origini non si dimenticano. Sulla Roma…”

Marco Borriello, ex calciatore nato a Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua carriera ai microfoni de Il Mattino. L’ex attaccante, il quale ha militato in 12 diverse squadre nella massima serie italiana, ha parlato del suo rapporto con il Napoli e della sfida tra il club partenopeo e la Roma in programma questo pomeriggio. Ecco le sue parole:



“È sempre nella mia testa, da quando mi sveglio fino a quando vado a dormire. Perché io Napoli ce l’ho nel sangue. Non ho mai giocato a Napoli, è vero. Nella vita si fanno dei percorsi ma le origini non si dimenticano mai. Ho avuto modo di giocare nella Roma allenato da Claudio Ranieri e nella Juventus allenato da Antonio Conte. Conte entra subito nella testa dei calciatori ed è maestro nel compattare l’ambiente. Diciamocela tutta: è nato per vincere. Lo dimostrano la sua storia da calciatore e quella da allenatore. Questo perché tiene sempre sul pezzo. Ranieri è sempre stato un signore e sapeva quello che faceva. Sa stare al mondo e in questo momento credo sia stata la scelta migliore per la una Roma che aveva perso un po’ tutti i punti di riferimento. Con lui possono rialzarsi.”