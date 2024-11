Enrico Fedele sicuro: “Napoli-Roma non c’è partita, vi spiego”

Enrico Fedele, ex dirigente, ha parlato della sfida degli azzurri contro la Roma di domenica a Radio Marte: “La Roma è una squadra costruita male perché la società ha speso soldi in ruoli in cui aveva già dei calciatori. I giallorossi verranno qui con qualche stimolo in più, i giocatori vorranno dimostrare che la posizione attuale non è colpa loro. Tuttavia, sulla carta non c’è partita. Conte deve solo suicidarsi per non vincere, il Napoli porterà a casa la partita. La Roma non verrà qui a fare il catenaccio perché non ha gli interpreti adatti per farlo. Voglio smentire il significato di non gioco che si dà quando si parla di catenaccio: è un gioco all’italiana, proprio come quello del Napoli, che si difende in cinque abbassando Politano. Gli azzurri hanno bisogno che Lukaku giochi titolare, sarà una partita in discesa, pensiamo al Torino!”