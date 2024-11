Del Genio: “Olivera benissimo da centrale. Consiglio questo modulo”

Paolo Del Genio, giornalista tifoso azzurro, è intervenuto a Linea Calcio su Canale 8, elogiando le ultime prove di Olivera: “L’uruguayano ha giocato molto bene contro il Brasile da difensore centrale nella linea a 4. A Conte piace molto e anche lui aveva pensato di schierarlo in quella posizione. La sua idea iniziale era di giocare con la difesa a 3 e due esterni di fascia e aveva pensato che Spinazzola fosse più adatto perché ha più corsa di Mario Rui. L’esterno italiano poi non ha reso come ci si aspettava, non difendendo bene e siamo passati a quattro. Ora però non possiamo capovolgere tutto e reintegrare Mario Rui e sbattere fuori Spinazzola. Piuttosto se Olivera fa così bene da centrale, e si può ipotizzare una difesa a tre Rrahmani-Buongiorno-Olivera, riportando Di Lorenzo quinto dall’altra parte”.