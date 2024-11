Sky – Napoli, report allenamento: le ultime su McTominay e Lobotka

Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, ha parlato delle ultime sul Napoli ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco cosa ha dichiarato:

“Fortissimo vento di scirocco a Castel Volturno, non si mai visto così forte. Oggi è stato un fattore condizionante, doppia seduta mattina e pomeriggio, tre campi occupati, non se abbia sferzato di più il Napoli Conte o il vento. Conte di sicuro non gli ha risparmiato nulla. C’era McTominay in campo, discrete le sensazioni, si è trattato di un fastidio, ancora un po’ di noia alla pianta del piede che però non preoccupa. Ha spinto anche contro il vento Lukaku, alla ricerca anche un po’ di sé stesso, la Roma che è una sua ex squadra può in tal senso rappresentare una motivazione e uno stimolo in più. Cambierà qualcosa Conte? Probabilmente sì, dopo tre partite in cui ha messo in campo sempre lo stesso Napoli. Torna Lobotka, tornerà ad allenarsi domani con Anguissa e Kvaratskhelia. Lo slovacco aggiunge soluzioni, equilibrio, gestione e possesso. E poi Spinazzola è un’ipotesi, siccome Olivera come sempre sarà l’ultimo a rientrare”.