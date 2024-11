Bruscolotti: “Lukaku? Un leader”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore e capitano del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport, soffermandosi anche su Lukaku:

“Intanto i suoi gol li ha già fatti, così come gli assist. Da esterno e da spettatore, non vivendo lo spogliatoio, penso che sia anche una persona preziosa, una risorsa per Conte. Mi dà l’impressione di essere un leader, un riferimento per i compagni“.

Ha poi aggiunto:

“Credo che i due scozzesi, Gilmour e McTominay, stiano rispettando le aspettative. Sono forti, hanno qualità e sembrano perfetti per come gioca il Napoli. McTominay, in modo particolare, è stato un gran colpo“.