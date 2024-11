Osimhen dalla Nigeria: “Esperienza impressionante in Turchia, i tifosi sono unici”

Victor Osimhen, impegnato da 2 mesi in prestito al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club ed i tifosi dal ritiro della nazionale nigeriana. L’attaccante ha parlato della sua esperienza finora e si è dichiarato sorpreso del calore del tifo turco, raccontandone alcuni dettagli. Ecco le sue parole:



“La mia esperienza a Istanbul, al Galatasaray, finora è stata davvero impressionante. Quando sono arrivato non mi aspettavo che il supporto della tifoseria sarebbe stato così grande. Vedere quanto è unito questo club, che grande famiglia sono tutti quanti insieme, è davvero bello poter giocare per un club così. Quando vado in giro è bellissimo, quando entro in un ristorante o quando mi riconoscono, subito mi mostrano quanto sono grati per avermi in squadra. Mi fa sentire amato, li ringrazio, mi fa sentire il benvenuto e quando scendo in campo voglio sempre fare il miglio per questi tifosi. Spero di continuare a godermi la mia permanenza al Galatasaray allo stesso modo fino all’ultimo momento. Quando sono arrivato per la prima volta al Galatasaray, ho parlato con Henry Onyekuru. Mi ha detto: ‘Quando vai lì e fai una bella partita, dopo la partita i giocatori ti spingono verso la curva per cantare con i tifosi”. C’è una cultura interessante nel Galatasaray, i giocatori vanno davanti agli spalti e si rivolgono ai tifosi: prima si chiede un grido, poi li zittisci dicendo “Shh” e poi ti diverti con loro dicendo “1-2-3″. Si divertono tantissimo e se lo meritano, li adoro”.