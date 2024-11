Lobotka è pronto a rientrare in campo da titolare, dopo un mese di infortunio che lo ha costretto a saltare partite importanti come Milan, Atalanta e la prima ora con l’Inter. Ecco cosa ha dichiarato il centrocampista in conferenza: “Sto bene, i muscoli hanno risposto bene al rientro in campo e questo è molto importante. Sono stato molto attento, sapevo di riuscire a tornare con l’Inter e ora c’è la Svezia. Vorrei giocare l’intero match, vediamo come andranno le cose”.