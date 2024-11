Castellini: “Meret? Per i portieri non è facile”

L’ex portiere Luciano Castellini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio Anch’io, in onda su Rai Radio 1:

“Meret o Sommer? Sono totalmente diversi, Sommer è un portiere con qualità fisiche simili a quelle che avevo anch’io. Meret gioca in un posto difficilissimo. Ho giocato tanti anni a Napoli, forse non mi hanno criticato tanto perché ero già anzianotto. Se fa delle buone parate è normale, se fa un piccolo errore lo crocifiggono spesso. Non so se potesse fare meglio ieri sul tiro di Calhanoglu: non era un tiro troppo forte, ma questi palloni sono più leggeri che perdono velocità ma cambiano traiettoria. Non è così facile per i portieri“.