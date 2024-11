Bergomi: “Contro il Napoli a mettermi in difficoltà non fu Maradona…”

Oggi è il giorno di Inter-Napoli, sfida di campionato valida per la 12esima giornata, in cui le due squadre si incontreranno per giocarsi il primo posto. Beppe Bergomi, ex calciatore nerazzurro, commentò così le sue partite contro gli azzurri:

“Ho tutti ricordi piacevoli delle partite con il Napoli. Nel 1989 vincemmo 2-1 assicurandoci lo scudetto dei record con Trapattoni. Due anni prima invece un mio gol fece solo leggermente tremare la squadra di Maradona, che poi vinse meritatamente lo scudetto. In quegli anni il fattore campo contava tantissimo. Per noi era difficilissimo fare risultato al San Paolo, così come per gli azzurri a San Siro. Chi mi ha messo più in difficoltà? Dire Maradona sarebbe banale. In quella squadra c’erano tanti campioni, da Careca a Carnevale, passando per Bruno Giordano. Ecco, se proprio devo scegliere, dico Careca. Era un attaccante completo, segnava in tutti i modi”