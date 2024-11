Altobelli: “Lukaku non è un traditore, bisogna andare oltre”

L’ex attaccante Alessandro Altobelli ha parlato ai microfoni di Tuttosport della sfida di stasera tra Inter e Napoli. L’ex calciatore nerazzurro, in particolare, ha commentato il rapporto tra Lukaku e la tifoseria di casa che sente ancora il suo tradimento prima dell’addio nel 2023. Queste le sue parole:

“Lukaku? I tifosi dell’Inter pensano che Lukaku sia un traditore. Dipendesse da me andrei oltre, è un ex e finisce lì. Ma i tifosi non sono così. Ricorderanno di aver accolto benissimo il belga e di come a loro avviso siano stati traditi. Quindi credo proprio che ci saranno dei fischi per Lukaku. Per la panchina Inzaghi o Conte? Una bella domanda. Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio e pure all’Inter ha dimostrato di essere forte. Tutti poi conosciamo le qualità di Conte. Diciamo che li prenderei tutti e due”.