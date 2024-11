Il conduttore Fabio Caressa si è lasciato andare a delle dichiarazioni sul Napoli tramite il proprio account Youtube:

“Kvaratskhelia mi sembra una monade all’interno della squadra, gioca con i compagni ma un po’ chiuso in se stesso. Lukaku? Deve migliorare, anche Conte è un po’ sorpreso da questo Lukaku. Non è quello che aveva lasciato all’Inter, ma d’altronde gli anni passano per tutti”.