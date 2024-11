La Serie A ha proiettato il docufilm Champions of Made in Italy, nel quale diversi calciatori che hanno parlato del loro ambientamento nelle città in cui abitano, tra cui Kvaratskhelia. Ecco cosa ha detto l’attaccante azzurro:

“Il calcio è la mia vita: é semplice da dire. Sento sempre la mancanza di casa, ma ora sento che la mia casa è l’Italia. Napoli vive di calcio, è felice con il calcio, non la si trova questa cosa in altri posti. Qui mi vogliono bene e mi trattano bene”.