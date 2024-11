Calamai: “Conte stavolta non mi è piaciuto”

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha commentato anche la sconfitta interna del Napoli contro l’Atalanta:

“Napoli invece troppo brutto per essere vero. Stavolta non mi è piaciuto come Conte ha costruito la sfida con l’Atalanta. Non mi è piaciuto neppure il riferimento a fine gara a Osimhen e Zielinski e alla classifica della passata stagione. Mi pare che nessuno ricordi giornalmente al tecnico che due anni fa il Napoli di Spalletti ha vinto il titolo. Ora per Conte e il Napoli arriva l’esame Inter “.