Dazn – Kvaratskhelia: “Lukaku? Un compagno di squadra top, sullo scudetto…”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match vinto per 2 a 0 in casa del Milan. Ecco cosa ha detto:

“Il mio primo gol a San Siro contro il Milan? Ho aspettato a lungo questo momento. Ho lavorato per questo, sono felice non solo per me ma anche per la squadra. Se credo allo scudetto? Certo, stiamo andando molto bene e dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare a lavorare duramente ma ci crediamo. Com’è giocare con Lukaku? Bellissimo, è una persona molto umile. Napoli? Una città che vive di passione”.