Zielinski: “Il Napoli è la squadra da battere? Anche noi”

Dopo la clamorosa rimonta della Juventus in casa dell’Inter con il risultato finale di 4-4, Piotr Zielinski, ex Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita, in conferenza stampa:

Il Napoli può essere la squadra da battere?

“Certo, ma anche noi siamo una grande squadra. Il nostro obiettivo è vincere, cercheremo di fare tutto per rendere tutti felici, anche i tifosi. Sicuramente in spogliatoio tutti quanti vogliono vincere, l’anno scorso hanno vissuto cose bellissime. Tutte le squadre però sono da battere“.