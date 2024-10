Francesco Marolda è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Napoli.

Le sue parole: “Conte non è stato preso per il bel gioco o perchè il Napoli debba dare spettacolo. Gli azzurri devono ritornare in Champions e mi aspetto una partita combattuta domani. Vorrei vincere anche solo di una rete di scarto, 1-0. Lukaku va servito meglio e non solo spalle alla porta per metterlo in condizione di segnare, ma vorrei che anche lui desse di più”.