Pedullà: “Conte trascina il Napoli. Sull’episodio con Dorgu…”

Il Napoli di Conte vince ancora una volta, lo fa contro il Lecce per 1-0 e si porta a +5 sulla seconda in campionato in attesa di Inter-Juve. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha commentato sul suo sito la partita focalizzandosi su un dettaglio in particolare. Dopo il triplice fischio, mister Conte è stato infatti inquadrato dalle telecamere mentre si avvicinava a Patrick Dorgu, terzino leccese, sussurrandogli qualcosa all’orecchio. Dato l’accostamento dell’esterno al club partenopeo in estate, il tutto non sembra altro che un indizio di mercato. Ecco l’opinione di Pedullà:

“A Napoli sembra essere tornata l’aria di un tempo, alla fine non troppo lontano, con un Antonio Conte sempre più trascinatore. A fine partita infatti l’allenatore azzurro è stato ripreso dalle telecamere mentre sussurrava qualcosa nell’orecchio di Patrick Dorgu, terzino del Lecce piè volte accostato al Napoli e che oggi ha dato grande dimostrazione di forza. Sicuramente un indizio di mercato”.