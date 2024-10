Graziani: “Il Napoli non è brillante, ma vince. Farà una grande stagione”

Francesco Graziani, ex calciatore, è intervenuto a Italia 1 nel corso della trasmissione Sportmediaset XXL, riguardo il Napoli e la vittoria sul Lecce. Il campione del mondo oltre a parlare del match ha anche analizzato la squadra di Antonio Conte e la sua possibile fuga verso lo scudetto. Ecco le sue parole:

“Dopo la disfatta contro la Fiorentina, ero sicuro che i salentini sarebbero andati a fare le barricate al Maradona per cercare di non prenderle. Gli azzurri hanno comunque avuto tante occasioni e avrebbero potuto sbloccarla prima della rete di Di Lorenzo. Il Napoli non è brillantissimo però vince. Questo è il dato più importante. Può prendere in ogni caso un margine di punti sulle inseguitrici. Il pareggio in Inter-Juventus sarebbe forse il risultato migliore. Il Napoli farà una grandissima stagione, di questo ne sono sicuro”.