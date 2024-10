L’ex Denis: “Ho ancora tanti amici a Napoli. Spero di ritornarci ricoprendo un altro ruolo”

German Denis, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal sulla sua esperienza in azzurro e sui suoi progetti futuri: “Sono stato benissimo a Napoli e ho ancora tanti amici lì. Ho continuato a mantenere i rapporti con tante persone anche una volta finita la mia esperienza con questa maglia. Un giorno vorrei tornare a lavorare per gli azzurri e so già quale ruolo potrei ricoprire. Mi piacerebbe diventare direttore sportivo. Sto facendo un corso, credo che quello possa essere il mio futuro. Sarebbe bello tornare in questa splendida città come dirigente“.