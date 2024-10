Alvino su Kvara: “Proposta di rinnovo adeguata al suo valore. Il problema sono i procuratori”

Carlo Alvino, giornalista tifoso azzurro, ha parlato della questione Kvara ai microfoni di Televomero: “Le chiacchiere attorno al rinnovo di Kvara non fanno bene nè a lui nè all’ambiente. Il Napoli ha fatto una proposta vicina ai 6 milioni e credo sia una somma adeguata. De Laurentiis nel calcio di oggi è una mosca bianca. E’ l’unico dirigente che crede ancora che la stretta di mano valga più di un contratto scritto, con l’entourage è accaduto questo. Il presidente si è già scottato con Osimhen e non vuole ripetere la questione. La volontà dei procuratori è quella di portare i giocatori altrove. Basta vedere il Liverpool che ha giocatori come Alisson, Arnold e Salah in scadenza o Mbappe che è andato via a 0.