Bagni: “Peggior partita di Lukaku con l’Empoli. Se non fai movimento…”

Salvatore Bagni, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia La Rete in merito allo stato di forma di Lukakue su Antonio Conte: “Hanno tutti capito ormai che se schermi il passaggio a Lukaku, lui non vede un pallone. Non si può aspettare l’Empoli per un tempo, con tutto il rispetto per l’Empoli. Conte però ha capito subito la difficoltà e ha trovato subito la soluzione giusta e non è la prima volta. Noi pensavamo che il belga con il passare delle partite trovasse più movimento, invece questa è stata probabilmente la sua peggior partita sotto questo aspetto. Con i suoi 90 kg può ricevere il pallone addosso o anche alto non hai problemi, però se non fai alcun tipo di movimento è difficile”.