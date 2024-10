Simeone e Buongiorno a DAZN: “Abbiamo tutti fame di vincere, sapevamo che sarebbe stata dura ma siamo una famiglia”

Si è chiusa sullo 0-1 Empoli-Napoli, partita decisa dalla rete su rigore di Kvicha Kvaratskhelia. Dopo il match, Simeone e Buongiorno hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco le loro parole:

Buongiorno: “Sapevamo che sarebbe stata dura, nel primo tempo abbiamo soffermo ma abbiamo tenuto duro e ci siamo portati a casa a vittoria”.

Simeone: “Non solo chi scende in campo è la squadra, lo siamo tutti. Non solo i primi 11 devono avere fame di vincere, soprattutto quando la partita è sporca l’aiuto di chi entra è importantissimo e ci esercitiamo su questo anche in allenamento”.

Buongiorno: “Dobbiamo prepararci partita per partita e avere giocatori di qualità che entrano dalla panchina con voglia e fame è importante. Siamo un unico gruppo, una famiglia, dobbiamo restare uniti e continuare insieme”.