Conte a DAZN: “Oggi abbiamo sudato, ma anche meritato. Stiamo costruendo una base solida”

Al termine di Empoli-Napoli, match di Serie A vinto dagli ospiti per 1-0, mister Antonio Conte si è fermato ai microfoni di DAZN per rilasciare alcune dichiarazioni riguardo la partita. Ecco le sue parole:

Volevi vincere ed hai vinto, sei soddisfatto della prestazione? Perché hai deciso di cambiare tra primo e secondo tempo?

“Innanzitutto non volevo vincere, ma volevamo vincere tutti. il verbo deve essere sempre al plurale. Tutti volevamo vincerla, la partita era difficile e avevo fatto un avvertimento, c’erano tantissime insidie. Il primo tempo e l’approccio non mi sono piaciuti, siamo stati timidi, un po’ impauriti. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa a livello tattico, abbiamo diverse possibilità di cambiare a livello offensivo e abbiamo meritato di passare in vantaggio. Oggi la fase difensiva di tutta la squadra è stata positiva, abbiamo affrontato la partita con due cambi dal primo minuto e quindi eravamo un po’ timidi. Questa squadra è in costruzione, stiamo creando una base per arrivare ad essere ambiziosi e quindi dobbiamo esultare ad ogni partita che vinciamo perché è sempre sudata”.

Oggi 5mila tifosi del Napoli nel settore ospiti, se non vuole l’esaltazione cosa vuole da loro?

“Il popolo napoletano è innamorato del Napoli e noi dobbiamo vivere questa esaltazione collettiva che c’è adesso, ma come adesso c’è esaltazione in un momento di difficoltà non ci deve essere depressione. Io con il club voglio costruire qualcosa che possa durare nel tempo e regalare soddisfazioni ai tifosi”.