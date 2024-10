Intervistato dal Corriere della Sera, il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato della grande amicizia che lo lega ad Antonio Conte: “Non me ne voglia il mio amico Inzaghi, ma tifo per Antonio nella lotta scudetto. È il padrino di mia figlia, spesso siamo in vacanza insieme. A Siena ricordo una preparazione da marines, mai sofferto così. Ti mette in una condizione fisica e mentale che ti porta oltre”.