Dezi: “Napoli? Rimpianto di non aver mai giocato, D’Aversa buon allenatore”

Jacopo Dezi ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“D’Aversa è una brava persona, sono stato fortunato ad averlo incontrato a Parma dove vincemmo il campionato in Serie B. E’ un buon allenatore e sa preparare bene le gare; ha un grande staff che studia le squadre avversarie. Per me è un gran allenatore; sa controllare un gruppo e riesce a tirare fuori il meglio da ognuno dei giocatori, sa dare solidità.

L’Empoli? Quando ci penso, penso a “famiglia”, il presidente Corsi ha fatto diventare questa società, una delle prime italiane a far esordire i giovani in Serie A. Puoi crescere senza fretta, e ne prendi i frutti: sono capaci nel trovare i giovani e gli va riconosciuto questo.

Il Napoli? E’ un mio rimpianto quello di non aver mai giocato con gli azzurri, mi sarebbe piaciuto giocarci. Ci ho giocato contro però due volte, in Serie A, e col Venezia al Maradona, sono contento così. Il Napoli di quest’anno mi piace, Conte è un tecnico che ti sa dare quella cosa aggiuntiva.

Ha portato il Napoli in cima, ma non si può sapere come finirà la stagione. Amicizia con Allan? E’ così, ci siamo trovati dall’inizio, dopo anni continuavamo a scriverci. Sono anche partito per il Brasile per il suo matrimonio, l’ho visto giocare con la nazionale brasiliana; ci sentiamo spesso“.