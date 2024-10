Pastorello: “Romelu assente in nazionale? Vi spiego perché. Su Meret..”

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku ed Alex Meret, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio:

La non risposta di Lukaku alla chiamata del Belgio? “I calciatori stanno giocando troppe partite, questi continui infortuni non sono frutto del caso o della sfortuna. Ci sono già 9 infortuni ai crociati, lo scorso anno erano stati 11 in tutto l’anno. I ragazzi sono sollecitati troppo, le prestazioni sono più esigenti dal punto di vista dello sforzo fisico”

Ha inoltre aggiunto, su Alex Meret:

“Alex è molto contento della stagione, è a Napoli da 5 anni e si trova molto bene. Non escludo la possibilità di arrivare ad un accordo, ma c’è una trattativa da fare”.