Guardiola criptico sul futuro: "Addio al City? Vedremo, allenare in Italia? Solo se...

Pep Guardiola allenatore del Manchester City, è stato ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” sul Nove. L’allenatore spagnolo ha parlato del suo possibile addio al club di Manchester, e della possibilità un giorno di allenare in Italia. Queste le sue parole:

“Messi per me è il calciatore più forte al mondo, può essere una mancanza di rispetto per Maradona e Pelè, ma io non riesco a vedere qualcuno persistente come lui per tutto questo tempo. Quando lo osservi durante l’allenamento, capisci veramente chi è, tutto ciò accade un’unica volta nella vita. Se penso a quella squadra, mi viene in mente “La Grande Bellezza” di Sorrentino, è un titolo giusto.

Addio al Manchester? Vedremo; ci devo ancora pensare e fare una scelta. Allenare in Italia? Solo se Roberto Baggio vuole fare il mio assistente, alleno con lui. Il Genoa è una squadra forte“.