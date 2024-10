Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito alla lotta Scudetto: “Credo che l’inter resti la favorita. Sono i campioni d’Italia in carica e hanno due squadre. Il Napoli è partito forte e alla lunga non giocare le coppe darà un grande vantaggio. Conte è un grande allenatore, un vincente. Anche la Juve lotterà fino alla fine. Per valori e storia c’è anche il Milan che proverà ad esserci. Il miglior colpo dell’estate? Romelu Lukaku”