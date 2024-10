Prandelli: “Napoli e Inter le favorite, Conte mi ha sorpreso molto”

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle sue favorite per la vittoria finale: “Al momento è difficile dare dei giudizi, perché potrebbero esserci altre pretendenti. Certo Napoli e Inter per continuità, tasso tecnico e forza mentale sono i favoriti. Conte tatticamente mi ha molto sorpreso: non solo il 3-5-2 ma anche questa sorta di 4-2-4 ha una grande flessibilità e adattamento alla situazione. Inzaghi è molto abile a consolidare mentalità e situazioni di gioco”.