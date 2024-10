Colantuono su Mazzocchi: “Ha la fortuna di giocare per la sua città, sono molto legato a lui”

Stefano Colantuono direttore tecnico della Salernitana, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli su Pasquale Mazzocchi. Ecco le sue parole:

“Parlare di lui significa essere di parte, sono molto legato e gli voglio un gran bene. Una volta arrivato a Salerno, Walter Sabatini mi lanciò quest’idea e dissi “magari”. Nonostante magari una giornata no, prende sempre un voto sufficiente per la sua generosità, ha un gran cuore. Ha il piacere e l’onore di giocare con la maglia della sua città con il miglior tecnico che ci sia.

Non poteva avere di meglio il suo infortunio? E’ un po’ calato, ma per me ha tutte le capacità per tornare in Nazionale. Spalletti osserva qualsiasi cosa ma ci vogliono anche le prestazioni, se ne farà alcune notevoli potrà servire alla causa: a sinistra? Ci può stare, dipende anche da cosa gli chiede il mister“.