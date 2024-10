Bagni: “Napoli grande sorpresa, ma l’Inter resta favorita. Che acquisto McTominay…”

Salvatore Bagni, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito alla lotta Scudetto: “L’Inter resta la favorita, il Napoli è la grande sorpresa. Dopo la brutta stagione fatta lo scorso anno nessuno si aspettava un inizio così con 8/11 della squadra scorsa. L’entusiasmo che c’è in giro aiuta e Conte è stato bravo a trasmettere il suo carisma e il suo carattere. McTominay è il giocatore decisivo. Si è inserito subito e si è creato un grande feeling con il tecnico e i giocatori. Ha un gran tiro da fuori e come tutti gli scozzesi non ha paura ed è duro da affrontare“.