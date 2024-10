Tacconi sul Napoli: “Conte ha grande carattere, ecco a chi assomiglia”

Dopo aver superato un aneurisma celebrale che l’aveva colpito nell’aprile del 2022, Stefano Tacconi è tornato alla sua vita normale. L’ex portiere ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek raccontando prima del suo recupero e riferendosi poi al campionato di Serie A. Queste le sue parole:

“La Juve? È una squadra che ha un futuro. E mi piace Thiago Motta perché è uno che non guarda in faccia a nessuno, fa giocare chi sta meglio senza badare al nome. Credo che la Juve sia già pronta per vincere lo scudetto, anche perché pure le altre grandi non sono partite benissimo. Napoli? È una delle rivali. Antonio è un allenatore con un grande carattere. Somiglia molto a Giovanni Trapattoni, che quando arrivò da Lecce lo fece crescere come calciatore e lo fece diventare un leader di quella squadra“.