Pistocchi contro il ‘gioco al massacro’: “Nessuno dice basta?”

Nel calcio moderno uno dei principali problemi per quanto riguarda in particolare la salute dei calciatori è la frequenza delle partite. In particolare per le squadre che competono anche in campionati europei, sommando al tutto le competizioni internazionali. Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, ha commentato la situazione sui social a seguito dei vari infortuni delle scorse giornate:

“Questa settimana hanno subito gravi infortuni Gleison Bremer (Juventus) Dani Carvajal (Real Madrid) e Duvan Zapata (Torino). Si gioca troppo, e rimane poco tempo per allenarsi: andando avanti così i club perderanno tantissimi giocatori con danni economici e sportivi enormi. Nessuno dice basta a questo gioco al massacro?”.