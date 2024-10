Pardo su Lukaku: “Sono pazzo di lui! Non è bollito e in Italia fa la differenza”

Pierluigi Pardo, telecronista e conduttore televisivo, ha parlato del Napoli di Conte al Podcast Calcio Selvaggio: “Antonio Conte riesce sempre ad essere decisivo nel breve e per adesso sta rispettando le attese. Sono pazzo di Lukaku, Parolo mi ha rivelato che in Nazionale faceva vedere le clip del belga dicendo che era il suo attaccante ideale. In Italia è dominante, non è bollito ma anzi per il Napoli è perfetto. Deve trovare ancora la sua condizione migliore, ma non dimentichiamoci che l’anno scorso alla Roma ha fatto 21 gol senza preparazione e allenandosi da solo come quest’anno”.