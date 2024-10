Paolo Del Genio, giornalista tifoso azzurro, ha risposta alla domanda di un tifoso su McTominay ai microfoni di Linea Calcio su Canale 8: “L’idea che in fase di possesso diventa quarto attaccante e terzo centrocampista quando c’è da difendere è ottima. Ha percorso 13 km sia con la Juve che col Monza, questo a causa del doppio compito. Non si stanca mai, è il classico giocatore che non uscirà mai dal campo. Conte ama questi calciatori”.