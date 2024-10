Ferlaino: "Il Napoli può vincere lo Scudetto, su De Laurentiis..."

Corrado Ferlaino ex presidente storico del Napoli di Maradona, ha parlato a Radio Goal su kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Se mi chiedete di Conte, parlo da sostenitore e dico che con lui si può vincere lo Scudetto; ci sono alte possibilità. De Laurentiis? Un presidente del Napoli che parla romano non fa per me.

Non mi va di parlare di giocatori poichè c’è sempre stato il migliore al mondo, il più grande di tutti ed era Maradona. Possono essere altrettanto validi giocatori, ma non esiste paragone. Nella vita non esiste solo la vittoria; io sono soddisfatto di aver avuto Diego, dei miei due Scudetti e sono il doppio soddisfatto per la vittoria in Coppa Uefa“.