Castori, ex all. Buongiorno: “Mi aspettavo questo impatto, è il miglior difensore italiano”

Fabrizio Castori, allenatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in occasione di un convegno sul calcio giovanile. Tra i temi trattati anche quello di Buongiorno suo ex calciatore:

Si aspettava questo impatto da parte di Buongiorno? “Si me lo aspettavo. Conosco il calciatore e il suo valore, ci avrei scommesso. Giocatore fortissimo che da quanto ho letto non subisce un dribbling da una vita. Nell’uno contro uno è incredibile, credo che ad oggi sia il miglior difensore italiano e ha ampi margini di crescita. Io lo farei titolare in Nazionale, poi deciderà Spalletti…”