Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, in onda sui canali Mediaset:

“Napoli da Scudetto? Per lui no, per me l’organico è da Scudetto, ma non ditelo a Conte. Il Napoli ha una squadra, sai già recitare la formazione. Mettere giocatori come Neres e Gilmour così tardi ti dà l’idea della chiarezza che Conte ha in testa. Poi è chiaro lui deve dire che è partito per costruire, ma magari chissà“.