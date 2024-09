De Paola: “Napoli da Scudetto? Impossibile non dirlo”

Il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi principalmente sul Napoli di Conte:

“Lukaku quando è marcato bene fa fatica, i due gol sono due errori enormi e colossali degli avversari, ma è anche il Napoli che ti mette una pressione addosso come quella del primo tempo che ti induce all’errore. Non ci si aspettava questa crescita, ma quando hai realizzato l’arrivo di Conte e quel tipo di mercato non puoi non candidare questa squadra per lo scudetto”.