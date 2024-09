Juventus, parla Vlahovic: “Vincere era importante. Coceicao? Vi dico la mia”

Dopo la vittoria per 3-0 sul Genoa, Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nel match, ha commentato la partita e non solo ai microfoni di DAZN. Oltre a parlare della vittoria e del suo contributo, l’attaccante serbo si è infatti soffermato anche sul ruolo e l’importanza del neo acquisto Francisco Conceicao. Ecco le sue parole:

“La cosa più importante è che abbiamo vinto e vogliamo continuare così. Conceiçao? Fortissimo, ci sta dando una grande mano.

Ci è mancato quando non è stato con noi per l’infortunio, ora spero arrivino tanti assist per me. E’ appena arrivato, ci vuole tempo per abituarsi. Sa già parlare, ma è un perfezionista e quindi ancora parla in portoghese. Esultanza polemica? Non c’è problema, la gente parla. Se fai gol sei il migliore, se non lo fai sei il peggiore. Tutto normale, sta a me rispondere sul campo e lo farò sicuramente. Tante occasioni non sfruttate? Capita, a volte le occasioni sono di meno… La gente si aspetta che io risolva le partite ed è normale, io non scappo. Io faccio sempre tutto al 100%, sono super tranquillo e darò sempre il massimo in campo. Per una punta quando non segni è difficile, ma oggi abbiamo vinto ed è l’unica cosa che conta. Quanti gol vorrei segnare? Non lo so, non mi pongo limiti, guardo partita per partita facendo il massimo. Poi tutto quello che arriverà prenderò, ma l’importante è la vittoria perché questa maglia richiede questo”.