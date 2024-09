Da Roma: “Dovbyk? Non è un rimpianto per il Napoli, Lukaku è al top con Conte”

Nel corso di un suo intervento a “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, lo speaker di Radio Romanista Iacopo Mirabella ha commentato la scelta in attacco del Napoli di Antonio Conte. Durante una riflessione sull’attuale situazione della Roma, Mirabella si è infatti soffermato sulla figura offensiva di Dovbyk, accostato appunto al Napoli in estate, proponendo un confronto con Lukaku. Queste le sue parole:

Dovbyk sta diventando un rimpianto per il Napoli?

“Si sta ambientando ed inizia a trovare la quadra giusta sul campo. Ma sono anche i suoi compagni ad inglobarlo nel gioco.

Contro la Juve, ad esempio, aveva toccato solo 9 palloni nell’area di rigore, ed in queste situazioni è complicato farlo rendere bene. Lui sta dimostrando di essere un centravanti in grado di spingere dentro il pallone. Stiamo calmi e diamogli tempo. Rimpianto per il Napoli assolutamente no, perché gli azzurri hanno Lukaku che, con Conte, è un fuoriclasse”.