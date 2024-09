Sky, Trevisani: “Il Napoli può vincere lo Scudetto? Ecco da cosa dipende”

Riccardo Trevisani giornalista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli tramite il canale Youtube di Cronache Di Spogliatoio nella trasmissione “Fontana di Trevi“. Ecco le sue parole:

“Ho visto McTominay da vicino, fa impressione! Assomigliava a Gulliver intorno a dei bambini. Pensavo prendesse il posto di Politano; Conte però, ha lavorato molto con lui su tutta la fascia. Il Napoli mi è piaciuto, attacca in un modo e difende in un altro. Ho visto frutti di lavoro; secondo me la squadra di Conte farà 80/85 punti. Poi, dipende dalle altre squadre, se fanno 90 punti vincono lo Scudetto: se invece ne farà qualcuno di meno, se la gioca“.